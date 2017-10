Mantignano-Ugnano: inaugurato il nuovo campo sintetico

Un nuovo manto in erba sintetica per il campo di calcio a 11 dell’impianto sportivo di Mantignano-Ugnano è stato inaugurato ieri dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci, insieme al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Un investimento del Comune da 475mila euro.



“Una promessa mantenuta - ha detto il sindaco Dario Nardella - un impegno concreto verso tutto il quartiere. Questo impianto, e la società che lo gestisce, sono un punto di riferimento e lo inauguriamo perché c’è stata la determinazione di tutti. Noi abbiamo investito energie e risorse per ottenere una struttura bella e sicura dove i ragazzi possano divertirsi. Questa è la cosa che più ci gratifica”.



"Abbiamo deciso di investire in questo impianto perché centrale per tutto il quartiere ha detto l’assessore allo sport Andrea Vannucci - grazie al lavoro costante dei nostri uffici per fare in modo che alla fine dell’estate questi lavori potessero essere finiti, abbiamo ottenuto il risultato voluto. Questo impianto adesso ha fatto un salto di qualità, e continueremo ad investire qui". “Un intervento fortemente voluto dai cittadini e dal quartiere 4 – ha detto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – che realizzandosi fa dell’impianto sportivo di Mantignano-Ugnano uno dei più belli e funzionali della città”.