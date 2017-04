Mantignano, rapina shock in casa di un'anziana

Tremenda rapina in casa di un'anziana nella zona di Mantignano. Due uomini, entrambi con il volto coperto, si sono introdotti nella sua abitazione della pensionata nel cuore della notte. Dopo averla immobilizzata, l'hanno minacciata di non gridare. Uno la teneva ferma, l'altro rovistava nell'abitazione. I malviventi hanno portato via alcuni monili in oro e circa 400 euro in contanti. La vittima, illesa ma sotto shock, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stata la vittima. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.