Mantignano, bravata pericolosa con i botti: "cipolla" esplode nella cassette postali

Una bravata al ridosso del capodanno che, per fortuna, non ha ferito nessuno. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, un fuoco d'artificio artigianale è esploso all'interno delle cassetti postali di una palazzina di Via di Mantignano. L'esplosione ha spaventato i residenti – le schegge di ferro sono arrivate fino a venti metri dal punto dove è stato piazzato il piccolo ordigno – tanto da farli scendere in strada. Le abitazioni colpite non vengono ritenute "obbiettivi" sensibili. Sul posto è intervenuta la polizia. Dalle testimonianze raccolte, quattro giovani sono stati andar via in scooter poco prima della deflagrazione.