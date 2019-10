Curdi, sabato corteo regionale a Firenze contro la guerra della Turchia

Corteo regionale, domani a Firenze, per protestare contro l'aggressione militare della Turchia in Sira del nord, contro i curdi del Rojava.

La partenza del corteo, al quale si attendono partecipanti provenienti da tutta la Regione, è prevista per le 15 in piazza Santa Maria Novella.

La minifestazione sfilerà per le vie del centro, passanto per piazza Duomo, e terminerà in piazza Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio.

"Attraverseremo di nuovo la città, per denunciare gli interessi economici e finanziari italiani e la passività e complicità delle nostre amministrazioni che, di fronte a questa ennesima guerra, si riempiono la bocca di parole come 'democrazia e diritti umani', ma di fatto non pongono in essere fatti concreti, negando qualsiasi sostegno concreto alla resistenza kurda", si legge sulla pagina Facebook del Coordinamento toscanao per il Kurdistan, a firma Toscana per il Kurdistan e Comunità Kurda Toscana.

"No alla guerra, no all'aggressione della Turchia in Rojava e Siria del Nord, per la liberazione del presidente Ocalan e degli 11.000 prigionieri politici in Turchia, per ritiro del Pkk dalla lista antiterrorismo UE, sosteniamo l’esperienza di liberazione popolare del movimento kurdo in Turchia e Siria del Nord", si legge ancora.

Oggi alle 15:30 invece è previsto un presidio a Campi Bisenzio, di fronte allo stabilimento della Leonardo Finmeccanida, per denunciare che da parte dell'Italia non c'è "nessuna reale intenzione di rinunciare alle relazioni con un partner economico importante come la Turchia, fra i principali acquirenti degli armamenti “made in Italy” prodotti da Leonardo-Finmeccanica, per conto dello Stato italiano anche nello stabilimento di Campi Bisenzio".