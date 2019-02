Maltrattamenti di anziani in una struttura a Signa, la società: “Solo illazioni”

Dopo le immagini shock mandate in onda ieri dalla trasmissione 'Chi l'ha visto', oggi la 'Sereni Orizzonti Spa', che gestisce la struttura per anziani di Signa 'Villa I Pitti', ha diffuso una nota in cui smentisce le ricostruzioni della trasmissione di Raitre, che parlava di pesanti maltrattamenti.

A 'Chi l'ha visto' sono passate immagini con parti del corpo con lividi e piaghe da decupito. Sono anche state riportate le accuse di persone identificate dalla trasmissione come dipendenti della struttura, che parlano di gravissime carenze igienico sanitarie e mancanza di cibo che si sarebbero verificate all'interno della struttura di Signa 'Villa I Pitti'.

Ci sarebbero stati, secondo quanto viene riportato dalle persone ascoltate dalla trasmissione, casi di scabbia e letti sporchi di feci. 'Chi l'hai visto' ricorca anche che “quello che raccontano questi due dipendenti non è distante da quanto già è stato dimostrato accadere in altre strutture della Sereni Orizzonti Spa. Il caso che più ha scosso l'opinione pubblica è quello dei maltrattamenti documentati dalla polizia a Vercelli. Un'inchiesta che si è chiusa con quattro condanne”.

Il sindaco di Signa Alberto Cristianini, contattato questa mattina al telefono, ha detto che nella struttura ci sono stati accertamenti un anno e mezzo fa ma di non essere a conoscenza di alcuna situazione di abuso. Poi è arrivata la nota della 'Sereni Orizzonti', che riportiamo intergalmente qui sotto:

“Con riferimento a quanto apparso in un servizio della trasmissione “Chi l’ha visto?” andato in onda ieri sera su Rai3, la società Sereni Orizzonti precisa quanto segue:

- Sereni Orizzonti gestisce oggi 85 strutture in tutta Italia, per complessivi 5250 posti letto e impiega nelle proprie residenze più di 2900 addetti. Una società seria, tra le più solide del suo settore. Con la presente nota intendiamo tutelare il lavoro nostro e di tutti i nostri collaboratori.

- La nostra organizzazione prevede la presenza in struttura di un direttore responsabile affiancato da un direttore sanitario. Sul territorio operano anche il capo area e un team dedicato agli audit interni: questi organi verificano costantemente gli standard assistenziali offerti e il rispetto dei requisiti strutturali e igienico sanitari. Il monitoraggio continuo viene poi rafforzato da approfondite ispezioni svolte dal team dedicato agli audit interni e al controllo della qualità.

- L’ultimo controllo interno presso Villa I Pitti è stato effettuato a gennaio di quest’anno (dopo che almeno 4 approfonditi controlli dello stesso tipo erano stati effettuati durante tutto il 2018). La procedura presso non ha evidenziato alcun tipo di problematica.

- La struttura Villa I Pitti di Signa rispetta tutti gli standard strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle normative di settore. Nel corso di tutto l’anno 2018 sono stati effettuati in struttura diversi sopralluoghi da parte di tutte le autorità competenti (Nas di Firenze, Ussl Toscana Centro, Commissione di Vigilanza, Servizio Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro). Nessuna di queste ispezioni ha, nemmeno lontanamente, segnalato le criticità a cui il servizio andato in onda ha voluto alludere.

- Gli standard assistenziali e le normative di settore sono state, sono e saranno sempre scrupolosamente rispettate. Trimestralmente l’Ussl Toscana Centro compie accurate verifiche sui livelli assistenziali offerti, incrociando il numero di ospiti presenti in struttura, il Libro Unico del Lavoro e le timbrature dei cartellini dei dipendenti. Anche in questo caso, mai nessun rilievo è stato mosso, smentendo così categoricamente la ricostruzione fatta da alcuni presunti dipendenti coperti da anonimato.

- I rilievi effettuati sulla scarsa dotazione di cibo, medicinali e corredi sono offensivi e ridicoli. La corretta presenza di medicinali, prescritti e somministrati agli ospiti da personale qualificato, è confermata dalle molte ispezioni degli organi competenti che mai hanno segnalato problemi. La struttura è dotata di una cucina interna per la preparazione dei pasti e abbiamo un contratto di appalto con una lavanderia esterna che garantisce il ricambio costante dei corredi, con oltre una scorta aggiuntiva del 30% in grado di mettere al riparo da qualsiasi tipo di emergenze. Si tratta chiaramente di illazioni mosse da chi conosce molto poco il lavoro che viene svolto dai nostri operatori all’interno di Villa I Pitti o rilascia dichiarazioni con un intento chiaramente denigratorio.

- Contattati dalla nostra direzione del personale per le vie brevi, altre sigle sindacali ci confermano che nessun dipendente iscritto ha mai mosso rilievi di questo tipo nei confronti della gestione della struttura. Le affermazioni rilasciate all’interno del servizio non sono lesive soltanto dell’immagine di Sereni Orizzonti ma mettono in cattiva luce, senza alcun fondamento e senza motivo, il lavoro che ausiliari, Oss, infermieri e fisioterapisti svolgono ogni giorno a servizio dei nostri anziani.

- Con riferimento alle fotografie mostrate e raffiguranti lividi presenti sul corpo di alcuni anziani segnaliamo che non riconosciamo la provenienza di questo materiale fotografico. Potrebbe trattarsi, ad esempio, delle fotografie che vengono effettuate dal nostro stesso personale sanitario al momento dell’ingresso in struttura degli ospiti, così come previsto dal protocollo sanitario della Regione Toscana. Materiale che potrebbe essere stato illecitamente sottratto dalla struttura.

- La scorsa settimana siamo stati contattati da una giornalista della redazione di “Chi l’ha visto?” a cui abbiamo chiesto di ricevere via mail le domande e le richieste di chiarimento, così da poter rispondere nel modo più esaustivo e preciso possibile. Non abbiamo mai ricevuto alcuna domanda e, nonostante questo, il servizio è stato realizzato, impedendoci qualsiasi tipo di contraddittorio e fornendo un’immagine distorta della realtà e offensiva nei confronti di un’azienda seria come la nostra e dei suoi collaboratori.

- La nostra società ha da tempo attivato un punto d’ascolto a cui risponde un medico geriatra per raccogliere segnalazioni e suggerimenti dai parenti dei nostri ospiti: nell’anno in corso non una segnalazione è stata effettuata da parenti di ospiti residenti a Villa I Pitti. Un’ultima opportuna annotazione: la struttura oggi, così come per tutto il 2018, fa risultare una piena occupazione dei 72 posti letto presenti, a ulteriore conferma della bontà dei servizi offerti. Ci sembra questa la migliore risposta possibile alle illazioni che abbiamo dovuto, non senza sorpresa, ascoltare ieri sera”.