Rischio ghiaccio su colline di Chianti, Valdarno Superiore e Mugello

La Protezione civile conferma il codice arancione per vento fino al primo pomeriggio di domani, mercoledì 18, su tutta l'area metropolitana per possibili forti raffiche, più intense sulle zone di crinale. Sporadici fenomeni di forti raffiche potranno comunque manifestarsi durante tutta la restante giornata di domani. Confermato inoltre il codice arancio per neve nella zona del Mugello, con fenomeni in attenuazione dal primo pomeriggio di domani. Si segnala inoltre la possibilità di fenomeni nevosi, con scarso o accumulo nullo, nelle zone collinari del Chianti e Valdarno Superiore.

Per la giornata di oggi, a partire dal tardo pomeriggio, si segnala la possibile formazione di ghiaccio sulle zone collinari del Chianti, Valdarno Superiore e Mugello. "Le squadre del servizio viabilità della Città Metropolitana di Firenze - spiega il consigliere delegato della Metrocittà Angelo Bassi - stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Il vento forte, nelle zone più esposte, può rendere difficoltose le operazioni di spalatura. Ricordiamo perciò l'obbligo delle dotazioni invernali montate o a bordo e raccomandiamo massima prudenza alla guida".