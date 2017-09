Forti piogge su Firenze, allagato sottopasso a Casellina | FOTO

Nella città metropolitana di Firenze "nelle ultime ore si sono registrati forti temporali con intensità di 15-20 mm in 15 minuti e cumulati massimi sulle 3 ore che hanno superato i 60 mm (Monteboro 63 mm ed Empoli 60mm)". Ad affermarlo è Angelo Bassi, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile. A seguito delle piogge si segnalano locali allagamenti e detriti sulla viabilità.

Questa mattina la sezione Marciola de "La Racchetta" è stata impegnata dalle prime luci dell'alba per allagamento sottopasso autostradale a Casellina (Scandicci) dovuto alle forti precipitazioni. Nella nottata varie squadre racchetta sono state impegnate per il controllo del territorio comunali di propria competenza.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l'allerta meteo, codice arancio, valida fino alle ore 23:59 di oggi, domenica 10 settembre, per rischio idraulico nel reticolo principale delle aree del Valdarno Inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese e Mugello, Val di Sieve e per rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore e temporali forti per tutto il territorio della Metrocittà. Ai cittadini viene raccomandata la massima prudenza nel percorrere i sottopassi e le strade prossime ai corsi d'acqua minori. Nelle prossime ore saranno possibili altri fenomeni temporaleschi di forte intensità.