Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un bollettino meteo di codice giallo per rischio ghiaccio, neve e vento. Il bollettino prevede per domenica 15 gennaio vento forte su tutto il territorio della Città metropolitana e possibili nevicate fino a quote di pianura nei territori del Mugello e Alto Mugello.

Nelle aree interessate dalle nevicate di venerdì 14 saranno possibili locali gelate. La Sala Operativa della Protezione Civile ricorda l'obbligo dei dispositivi invernali e raccomanda massima prudenza alla guida, in particolare sconsiglia l'uso delle due ruote.