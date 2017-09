Maltempo: fenomeni in attenuazione, ma è allerta fino a martedì

Prosegue fino a martedì, anche se declassata a gialla, l'allerta per il rischio temporali forti. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che, oltre a Firenze, comprende anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo è il primo livello di allerta in una scala che va da zero a tre.



In particolare il codice giallo per i temporali si concluderà a mezzanotte di martedì 12 settembre. Quello arancione, che è ancora in corso, per il rischio idrogeologico/idraulico nel reticolo minore (possibili frane e esondazioni di fossi e corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle) alla mezzanotte di lunedì, quello giallo ventiquatt’ore dopo.



Per domani è prevista una generale attenuazione dei fenomeni. Questa sera precipitazioni diffuse sulle zone interne, localmente anche a carattere di temporale persistente. Domani, lunedì, possibilità di rovesci/brevi temporali sulle zone costiere centrali e sui rilievi appenninici. Cumulati attesi fino alla mezzanotte di oggi, domenica: medi ai 15-20 mm su tutte le aree interne, massimi puntuali fino a 30-50 mm, localmente possibili massimi puntuali superiori (70-80 mm).Domani, lunedì, cumulati medi non significativi, massimi puntuali isolati sino a 20-30 mm. Domani anche vento forte di libeccio sulla costa centrale.



Per informazioni sui fenomeni previsti: http://www.regione.toscana.it/allertameteo - http://www.cfr.toscana.it. Per informazioni sui rischi e su come comportarsi: http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico