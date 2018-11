Maltempo ed esondazioni, Rossi: "Via al Piano per aumentare la capacità dei fiumi"

Entro la fine dell'anno dovrà partire il Piano regionale per ridurre la vegetazione presente nei letti dei principali fiumi della Toscana e dei loro affluenti, così da accrescere la loro capacità idrica e ridurre il rischio di esondazioni.

E' quanto ha chiesto questa mattina il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ai responsabili dei 5 Geni civili e dei 6 Consorzi di Bonifica operativi sul territorio regionale.

“Siamo da sempre convinti – spiega Rossi – che mantenere il nostro territorio sia fondamentale. E' per questo che spendiamo ogni anno circa 100 milioni di euro per la sua tutela attraverso nuove opere pubbliche, a cui ne aggiungiamo altrettanti per le manutenzioni dei corsi d'acqua”.

Da qui alla fine dell'anno verranno completati gli interventi già in corso e dall'inizio del nuovo anno cominceranno nuove opere di ripulitura dei letti dei fiumi dalla boscaglia selvaggia che ne riduce la portata e rappresenta un pericolo in caso di piena.

"Per far questo – prosegue Rossi – serviranno risorse in più. Come avviene dal 2016, anche per per il 2019 abbiamo confermato i 6,5 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2018 ai Consorzi per le opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua. Ma ho chiesto ai presenti di tornare presto qui per una nuova riunione con una stima delle necessità economiche ulteriori alle quali cercheremo di far fronte grazie ad uno sforzo aggiuntivo da parte della Regione".

"Aumentare la capacità di deflusso dei fiumi – aggiunge il presidente – ha un impatto importantissimo perché una efficiente manutenzione produce benefici paragonabili a quelli di una cassa di espansione. In alcuni casi può significare evitare che l'acqua esondi e invada case e aziende. Noi siamo disposti a finanziare con risorse aggiuntive questi interventi, che i Consorzi devono impegnarsi a realizzare nel corso del 2019".

Tra le principali opere a tutela, Rossi ha ricordato l'ultimazione della cassa di espansione sull'Arno di Figline 1, i lavori in corso sulla 2 e sulla 3 e la fase di progettazione ultimata per Figline 4. Tutte insieme dovrebbero essere funzionanti entro il 2020-21, attenuando il pericolo-Arno. Tra le altre grandi opere di tutela c'è l'attesa, dall'ufficio dighe del ministero delle infrastrutture, del via libera al raddoppio della diga di Levane.

Rossi ha infine ricordato che “a partire dal 2012 non c'è stato alcun aumento significativo dei tributi dovuti ai Consorzi di bonifica, ma semplicemente una estensione del recupero degli stessi, nei confronti di chi da anni non li pagava”.