Maltempo, allerta per temporali forti in arrivo

Maltempo in arrivo. Allerta gialla domani, domenica 24 settembre, per rischio temporali forti. L'allerta è stata diffusa dal nuovo bollettino del Centro meteo regionale, per la zona che comprende anche il Comune di Firenze. Previsto il codice giallo, il primo livello di allerta in una scala che va da zero a tre.

L'allerta è prevista tra le ore 12 e le 22. Codice giallo anche per rischio idrogeologico idraulico per il cosiddetto 'reticolo minore' (i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle).

