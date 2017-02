Maltempo, prosegue l'allerta gialla per pioggia

Prosegue fino a domani, martedì 7 gennaio, estendendosi al bacino dell'Arno, l'allerta gialla per la pioggia. Lo segnala il centro meteo regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che, oltre a Firenze, comprende anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

In particolare il codice giallo riguarda i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle, e terminerà alle 8 di domani. Allerta gialla fino a domani anche per il bacino dell'Arno.