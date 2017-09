Maltempo, rientra l'allerta su Firenze

Declassata l'allerta meteo sulla parte settentrionale della regione. Passando da codice arancione a codice giallo per il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e scendendo a codice verde per il rischio temporali forti nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno.



Resta invece confermato il codice arancione per i rischi temporali forti e idrogeologico-idraulico reticolo minore, fino alle 13 di oggi, per tutte le zone della fascia meridionale ed orientale della regione nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena.



Le piogge a carattere temporalesco previste ieri nell'allerta di codice arancione per le prime ore di oggi, sabato 16 settembre 2017, si sono effettivamente registrate durante la notte e risultano ancora in atto nella fascia centro meridionale della Regione. In particolare la porzione di territorio posta a sud del fiume Cecina sulla costa e, procedendo verso l'interno, le province di Siena ed Arezzo, sono state investite da temporali anche intensi (con piogge superiori a 50 mm in 1 ora) ma che non sono risultati persistenti. I cumulati massimi di pioggia registrati finora, a partire dall'inizio dell'allerta, sono di poco superiori a 70 mm nelle ultime 12 ore.