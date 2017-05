Maltempo, scatta l'allerta per forti temporali

Allerta gialla, domani (venerdì 19 maggio), per forti temporali e rischio idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore', che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro regionale nell'ultimo bollettino meteo per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alle 12 di domani e si concluderà dopo dodici ore, a mezzanotte.