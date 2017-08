Fiorentina, malore per Antognoni: non parte per la tournée in Germania

Lieve malore per Giancarlo Antognoni, ieri mattina, lunedì 31 luglio. Il club manager della società viola si è recato a Careggi per farsi visitare e non è quindi potuto partire assieme alla squadra, ieri pomeriggio, per la tournée in Germania. E' stato lo stesso Antognoni a dare la notizia con un post su Facebook.

"Mi dispiace non essere partito con la squadra in Germania, ma questa mattina ho avuto un leggero malessere - ha scritto ieri Antognoni, oggi 63enne -. Sono andato subito a Careggi, mi hanno controllato per benino ed è tutto ok, un po' di riposo e con l'occasione volevo ringraziare tutto lo staff del Pronto Soccorso che è stato eccezionale".