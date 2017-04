La musa di Rocco Siffredi vuole incontrare Renzi

Sabato sera l'attrice hard Filomena Mastromartino, in arte Malena, si è esibita al Sexy Disco Excelsior. La musa di Rocco Siffredi, di recente tornata dall’Isola del Famosi, ieri ha infatti tenuto nel locale di San Donnino il suo primo show dal vivo.

La pugliese è stata eletta nell’Assemblea nazionale del Partito Democratico nel 2013 e si è sempre dichiarata renziana. La prima domanda a Malena, quindi, è stata proprio sulle primarie ormai alle porte: "Sono stata fino a poco tempo fa sull’isola dove non arrivavano notizie – ha spiegato Malena – ma sto cercando di recuperare e seguire il dibattito politico. Alle primarie voterò per Matteo Renzi, mi sono fidata di lui in passato e continuerò a fidarmi. Se mi piacerebbe incontrarlo? Certo, ma questo non dipende da me!"

Malena spera di entrare nel mondo televisivo sebbene la passione per la politica sia sempre forte. "Spero di poter crescere politicamente – ha detto Malena - e, ora che la mia immagine è esposta al pubblico, di poter sfruttare questa notorietà in modo positivo per farmi portatrice di temi legati alla sessualità, di cui in Italia si parla ancora troppo poco. Cercherò di conciliare il mio lavoro con la politica e dare il mio contributo per affrontare temi spesso scomodi e facilmente strumentalizzabili".