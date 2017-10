Magherini: confermate le condanne per i carabinieri

La Corte d'Appello di Fienze nel collegio presieduto da Maria Luisa Romagnoli ha confermato la sentenza di primo grado per i tre carabinieri condannati per la morte di Riccardo Magherini. Otto mesi la pena prevista per Vincenzo Corni, sette mesi ciascuno per Stefano Castellano e Agostino della Porta. Restano assolte le due volontarie della Croce Rossa.

L'ex calciatore quarantenne delle giovanili della Fiorentina morì durante un fermo da parte dei carabinieri la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014, in Borgo San Frediano. La sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio. Il giudizio di primo grado era stato appellato dalla parte civile, che chiedeva una condanna più severa per i carabinieri, e dal procuratore Bocciolini, che aveva chiesto di nuovo la condanna di tutti i carabinieri e, contrariamente alle conclusioni di primo grado, anche di entrambe le volontarie.