Maggio Musicale, i sindacati vanno avanti: 3 febbraio sciopero 

Sul Maggio "non siamo disposti a mollare rispetto a questo scenario, perchè sono in gioco oltre 300 posti di lavoro, un'eccellenza nel mondo, una dignità per quanto riguarda la cultura che non può essere calpestata. Quindi, faremo lotte sostanziali a partire dallo sciopero del 3 febbraio". Lo annuncia nel corso di una conferenza stampa il segretario di Cisl Firenze, Roberto Pistonina, rispondendo ai giornalisti in merito all'avvio dei 28 licenziamenti del teatro Maggio musicale. Non è stata trovata una soluzione fra i sindacati e il sovrintendente, Francesco Bianchi, sul nodo della riorganizzazione del teatro e della conseguente riduzione del

personale. Un'azione, questa, difesa dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, ma che ha mandato su tutte le furie Cgil e Cisl che, adesso, passano alla mobilitazione. Anche a costo di far saltare il 3 febbraio l'ultima replica del Faust. "Questo non è un problema nostro - obietta Pistonina -. D'altronde, gli scioperi generalmente non vengono fatti per agevolare". Tuttavia, avverte, "noi abbiamo tutto il tempo, se la proprietà e la politica vogliono entrare in gioco anche per sospendere le agitazioni, e fare quello che è il nostro mestiere, negoziare". Perchè, ribadisce il sindacalista "noi vogliamo trovare una soluzione, non fare una protesta per il gusto di farla anche perchè la gente ci rimette soldi di tasca propria, e non credo che lo faccia a cuor leggero".

La considerazione di fondo è che la gestione del teatro da parte di Bianchi sia interamente da bocciare. "Se dal 2013 al 2017 non è stata trovata una soluzione mi pare che la responsabilità non sia in testa ai lavoratori- rileva Pistonina-, ma sia di chi gestisce il Maggio e prende lauti compensi per questo". Sul sovrintendente c'è un giudizio senz'altro "non positivo. Sembra che ci sia una responsabilità dei lavoratori del Maggio se il debito è aumentato in modo esponenziale, ma non mi pare che ci sia una nostra gestione diretta, a meno che non decidano di farci entrare nel Cda. Non credo, però, che sia questa la scelta che vuole fare il sovrintendente". (Agenzia Dire)