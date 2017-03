Maggio Musicale, il nuovo sovrintendente è Cristiano Chiarot

Cristiano Chiarot, già alla guida del Teatro La Fenice di Venezia, è il nuovo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, nominato dal ministro per attività culturali Dario Franceschini. Chiarot sostituisce Francesco Bianchi, dimessosi nelle scorse settimane e duramente criticato dalla opposizioni in consiglio comunale.

"Sono molto soddisfatto della nomina di Chiarot, indicato all'unanimità dal consiglio di indirizzo del Teatro da me preseduto", commenta il sindaco Dario Nardella, ringraziando il sovrintendente dimissionario Bianchi.

“Cristiano Chiarot ha tutte le caratteristiche e la competenza per gestire la nuova impegnativa fase che sta per vivere la Fondazione. Sarà indispensabile anche la vicinanza e il sostegno concreto di tutte le forze economiche, culturali e sociali di Firenze e dei lavoratori del Teatro. Avremo di fronte mesi non facili, nei quali dovremo imboccare definitivamente la strada del rilancio”, ha aggiunto Nardella, indicando tra le priorità da affrontare quella dello stock di debito accumulato dal Maggio.

Soddisfatta per la nomina di Chiarot anche la vicepresidente della Regione Monica Barni: "Sono certa -dichiara Barni -, che abbia la competenza, l'esperienza e la passione per svolgere questo compito non facile”.