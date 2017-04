Mafie, Firenze dedica ponti a Falcone e Borsellino

Saranno dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le due diramazioni del ponte di Varlungo, che arrivano rispettivamente in via Generale Dalla Chiesa e via Enrico De Nicola. Lo ha deciso la giunta Nardella dando il via libera alla proposta presentata dall'assessore alla toponomastica Andrea Vannucci. "Un gesto simbolico per contribuire, anche con la toponomastica, a mantenere sempre viva la memoria di due eroi della lotta alla mafia", sottolinea l'assessore. Si chiamerà quindi ponte Paolo Borsellino la carreggiata sopraelevata destra, compresi i relativi svincoli, che inizia da via Enrico De Nicola e termina all'incontro con via Marco Polo; ponte Giovanni Falcone, invece, la carreggiata sinistra che inizia da via Enrico De Nicola, all'altezza della fine di via Generale Dalla Chiesa, e termina all'incontro con via Marco Polo. Rimane confermato il toponimo ponte a Varlungo per la carreggiata centrale, compresi i relativi svincoli, che inizia da via Enrico De Nicola e termina all'incontro con via di Villamagna.