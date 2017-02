Lotta alle mafie, Bindi: "Caccia al massone deviato"

Si è svolto ieri a Firenze un incontro per affrontare il tema del contrasto alle organizzazioni criminali. Presente anche la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi che, dopo aver incontrato il prefetto Alessio Giuffrida, il procuratore Giuseppe Creazzo e i comitati per l'ordine e la sicurezza, ha presenziato ad una conferenza stampa. Nelle ultime settimane la commissione - dopo alcune indagini effettuato in Calabria e Sicilia - è stato al centro delle cronache perchè interessata a far luce su possibili rapporti tra massoneria e mafie.

"Come commissione abbiamo imparato in più di 50 anni di attività - ha detto la presidente - che i reati vengono accertati in sede giudiziaria, ma le condizioni per i comportamenti mafiosi devono essere denunciati in sede politica, civile, sociale e soprattutto parlamentare, e vogliamo fare il nostro lavoro. Siamo convinti di fare anche il bene della massoneria perchè, come dicono le sue costituzioni, vuole rispettare la Costituzione italiana e dovrebbe collaborare con quelle istituzioni che non fanno la caccia all'uomo, ma al massone deviato che collabora con le mafie".



"E troviamo incostituzionale anche per le costituzioni massoniche la mancata collaborazione, soprattutto del Grande Oriente d'Italia- rileva-, ma la commissione ha gli strumenti per aggirare questa cosa". Tornando sulle polemiche di queste ore, "noi abbiamo iniziato un'inchiesta sui rapporti fra mafie e massonerie non per fare una caccia ai massoni, sapendo che in Toscana c'è una certa diffusione, c'è una percentuale della popolazione di iscritti alle varie obbedienze abbastanza rilevante".

Una precisazione utile, perchè, continua Bindi "legittimamente uno può essere massone, e constato che c'è una presenza rilevata da tutti i grandi maestri ascoltati al punto tale da considerare la Toscana una culla. Questo è un dato di fatto storico, peraltro". Per tale ragione, "non stiamo facendo una caccia ai massoni- precisa Bindi-, stiamo facendo la caccia

ai massoni che diventano veicolo di penetrazione delle mafie nei vari settori economico-sociali, nella vita pubblica e politica del nostro Paese. Ci sono inchieste che danno riscontro di tutto questo".