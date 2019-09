Lutto nel giornalismo: muore fotografo fiorentino

E' morto a Firenze Roberto Germogli, fotoreporter de la Nazione per lungo tempo ha coperto la 'nera' e seguito le vicende dei

delitti del 'mostro di Firenze'. Il suo cuore si è improvvisamente fermato ieri a 78 anni.

Da oltre mezzo secolo era in prima linea con la macchina fotografica: prima come dipendente del quotidiano fiorentino, poi come fornitore d'immagini attraverso l'agenzia di cui era diventato titolare insieme al figlio Riccardo e, più recentemente, anche al nipote Tommaso.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e Massimo Sestini, presidente del Gruppo fotoreporter.

La salma sarà esposta da oggi alle nuove cappelle del Commiato dell'Ofisa, in via delle Panche 56 a Firenze. Il funerale è fissato per domani, martedì 17 settembre, alle ore 16, nella chiesa fiorentina di Santa Chiara e San Francesco a Montughi.

Roberto Germogli, ricorda l'Assostampa in una nota, è stato "un vero maestro dei fotoreporter: centinaia i suoi scoop nella cronaca nera,

bianca, rosa. Con scatti esclusivi che erano molto più del corredo di un articolo. Nell'album dei ricordi, quelli non scritti ma che restano

nella testa e negli occhi tutta la vita, c'è Roberto che chiama la cronaca perchè aveva saputo di un delitto in via della Scala (quando

ancora non c'erano i social e nemmeno le radio collegate con la polizia). Quindi la corsa in Vespa e l'arrivo davanti alla porta aperta, con il cadavere per terra, prima che se ne potessero occupare la scientifica e il medico legale".

Tutta la redazione di Firenzetoday esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Roberto.