Lungarno Torrigiani off limits per i nuovi cantieri: disagi fino a luglio

Mesi di cantieri sul Lungarno Torrigiani dopo che il Maggio scorso una voragine costrinse alla chiusura e mesi di lavori. I lavori dureranno fino alla fine di luglio. In una prima fase ci saranno lavori alla rete idrica poi, da metà Aprile, anche alla rete di distribuzione del gas: inevitabili disagi legati ai divieti di transito e di sosta. Il cronoprogramma poi prevede il rifacimento in pietra della viabilità e della piazza che sarà pedonalizzata in aderenza agli edifici. Ieri sono anche iniziati i lavori per l’installazione della porta telematica su lungarno Torrigiani all’incrocio con Ponte alle Grazie.

“Questi lavori sono successivi a quelli effettuati sul lungarno l’anno scorso e infatti interessano zone non cantierizzate in quella fase – ha spiegato ieri l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. Oltre agli interventi sui sottoservizi, è in programma il rifacimento in pietra della parte finale del lungarno e di piazza Santa Maria Soprarno che sarà pedonalizzata in aderenza agli edifici. Complessivamente i lavori andranno avanti fino a luglio con la chiusura al transito del lungarno. Siamo consapevoli dei disagi: il lungarno sarà comunque accessibile ai frontisti che potranno anche parcheggiare. Ma al termine di questo intervento, cui seguiranno i lavori di rifacimento di via dei Bardi e via Guiccardini, l’intera zona sarà riqualificata”.



In dettaglio per quanto riguarda la porta telematica, il dispositivo era stato smontato durante i lavori a seguito della rottura della tubazione dell’acquedotto e dello sprofondamento della sede stradale. La porta sarà collocata a centro strada, su una isola spartitraffico, in modo da puntare la telecamera sui veicoli in ingresso su lungarno e non quelli in uscita. Al termine dei lavori complessivi sul lungarno, infatti, sarà istituito il doppio senso di marcia.



Dal punto di vista della circolazione, durante i cantieri è in vigore un senso unico in via dei Bardi da via Guicciardini a lungarno Torrigiani: via dei Bardi è quindi la direttrice di uscita dal centro, l’accesso per gli autorizzati è garantito dalla direttrice lungarni Diaz-Anna Maria Luisa dei Medici-Acciauoli-Ponte Santa Trinita.



Quando, a metà aprile i lavori si sposteranno sull’altro lato di lungarno Torrigiani e in piazza Santa Maria Soprarno, alla chiusura del lungarno e della piazza stessa si aggiungerà quella della chiusura della svolta da via dei Bardi a lungarno Torrigiani per gli autorizzati.