Lungarno Torrigiani, nuovi lavori: chiusure al traffico per 4 mesi

A 5 mesi dalla riapertura di lungarno Torrigiani, dopo la voragine che si aprì nel maggio dello scorso anno, nuovi lavori in vista, per oltre 4 mesi. Lunedì prossimo, 27 marzo, iniziano infatti nuovi lavori sul lungarno Torrigiani. Inizialmente il cantiere interesserà il lato verso Ponte alle Grazie, a seguire l’ultimo tratto del lungarno sull’altro lato e piazza Santa Maria Soprarno. Complessivamente i lavori andranno avanti fino a fine luglio.

Nella prima fase il cantiere interesserà l’area in corrispondenza dell’incrocio con Ponte alle Grazie. I lavori consistono nella realizzazione del collegamento tra la nuova conduttura idrica realizzata in lungarno Torrigiani alla rete principale e nell’installazione della porta telematica a centro strada, propedeutica all’istituzione a regime del doppio senso in lungarno Torrigiani.

Sul lungarno scatteranno divieti di transito (strada senza uscita sul lato del ponte) e divieti di sosta: l’accesso sarà autorizzato per mezzi di soccorso e titolari di passi carrabili con doppio senso di marcia nella parte non interessata dal cantiere.

Dal punto di vista della viabilità, sarà istituito anche un senso unico in via dei Bardi, da via Guicciardini a lungarno Torrigiani: via dei Bardi diventerà quindi la direttrice di uscita dal centro, l’accesso per gli autorizzati sarà garantito dalla direttrice lungarni Diaz-Anna Maria Luisa dei Medici-Acciauoli-Ponte Santa Trinita.

Da metà aprile i lavori si sposteranno sull’altro lato di lungarno Torrigiani e interesseranno anche piazza Santa Maria Soprarno: qui sono previsti lavori sull’acquedotto e sulla rete di distribuzione del gas.

Di seguito è in programma il rifacimento in pietra della viabilità e della piazza che sarà pedonalizzata in aderenza agli edifici (durata complessiva quattro mesi). In questa seconda fase, alla chiusura di lungarno Torrigiani e della piazza piazza Santa Maria Soprarno si aggiungerà la chiusura della svolta da via dei Bardi a lungarno Torrigiani per gli autorizzati.