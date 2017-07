Crollo del Lungarno Torrigiani: “Nel 2018 costi in bolletta”

“Nessun aumento delle bollette dell'acqua per pagare i costi dei lavori seguiti al crollo del Lungarno Torrigiani”. E' questo il mantra che la città ha sentito ripetere fino allo sfinimento dall'amministrazione comunale, dal sindaco Dario Nardella fino a tutti i quadri dirigenti di Publiacqua.

Ora si affaccia però un'ipotesi diversa, come denunciato dal consigliere comunale Tommaso Grassi (Sinistra Italiana): “Il sindaco ha sempre escluso che anche un solo euro potesse esser pagato dai fiorentini, ma dopo oltre un anno il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni, ascoltato in Commissione controllo, sottolinea che non c'è certezza che i costi, 7-8 milioni di euro, non possano finire nel 2018 nelle bollette”, ha dichiarato ieri Grassi dopo l'audizione del presidente di Publiacqua Vannoni.

Una cosa è certa: dopo oltre un anno dal crollo del Lungarno ancora l'accertamento delle responsabilità, nonostante gli annunci, sembra lontano. “Prendono tempo sperando che i fiorentini dimentichino: viene riferito che le assicurazioni ancora devono dire se e quanto rimborsare, che Comune, Publiacqua e Procura divergono nell'individuare quale sia la causa che ha provocato il crollo e la rottura dei tubi. Alla fine scopriremo che i tubi si sono rotti per 'cause naturali', che nessuno è responsabile e che gli unici a rimetterci sono i cittadini”, ironizza Grassi.

Il Lungarno Torrigiani, dopo il clamoroso crollo del maggio 2016, venne ricostruito “a tempo di record” (parole del sindaco Dario Nardella) per essere inaugurato in pompa magna sei mesi dopo, il 4 novembre 2016, per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Firenze. Subito dopo sono stati però avviati nuovi lavori nel tratto tra il lungarno e Ponte Vecchio: lavori ancora in corso e che proseguiranno a lungo.