Lungarno Santa Rosa: marijuana nel portafrutta

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di San Giovanni hanno fermato un controllo due italiani, di 28 e 29 anni, a bordo di un'auto che transitava lungo Lungarno Santa Rosa. Indosso alla coppia sono stati trovati numerosi grammi di marijuana e alcuni di cocaina. La perquisizione degli agenti ha poi interessato le abitazioni dei due. Nella casa del più anziano, già ai domiciliari perché coinvolto in una rapina, sono stati trovati oltre sei etti di marijuana nascosti sotto il lavello di cucina e in bella mostra in un portafrutta. Entrambi i fermati sono stati accompagnati a Sollicciano.