Lungarno Santa Rosa: aggredito con un coltello 

Ieri sera un 41enne italiano è stato avvicinato all'esterno di un locale di Lungarno Santa Rosa da un giovane, presumibilmente di origine nordafricana, che avrebbe tentato di portargli via il portafogli. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il 41enne è stato ferito in modo lieve con la punta di un coltello. Il giovane si è allontanato a piedi. La vittima è stata accompagnata presso l’ospedale di Santa Maria Nuova dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Oltrarno.