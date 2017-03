Lungarno, ragazza finisce in Arno: salvata da un vigile / VIDEO

Nel pomeriggio una 19enne è stata salvata dopo essere finita in Arno all'altezza di Lungarno della Zecca Vecchia, accanto alla Biblioteca Nazionale. All'arrivo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, la ragazza era già stata riportata a riva da un agente della polizia municipale. La ragazza, di origine nordafricana, è stata poi presa in carico dal 118. Da una prima ipotesi si pensa che la ragazza si possa essere lanciata in acqua di sua volontà.

Ecco le immagini del salvataggio pubblicate su Facebook.