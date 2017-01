Lungarno Ferrucci: uomo scomparso, ricerche in corso

Da ieri i carabinieri stanno effettuando delle ricerche per rintracciare un 67enne, di origine calabrese, che da sabato si è allontanato dalla sua abitazione senza più dare sue notizie. L'auto dell'uomo è stata ritrovata ieri sul lungarno Ferrucci ma di lui non c'era traccia. Dalla prima mattinata di oggi le ricerche si sono svolte con l'ausilio di un'unità cinofila molecolare e sono tuttora in corso.