Lungarno Colombo: turista picchiato e derubato

Il ventenne, diretto verso di Santo Spirito, sarebbe stato intercettato da due giovani – descritti come nordafricani – che lo avrebbero colpito al volto rubandogli poi lo smartphone (un iPhone7). Il giovane, che era in evidente stato di ebbrezza, è stato accompagnato in ospedale. A Santa Maria Nuova gli verrà riscontrata una contusione allo zigomo. Sul posto è intervenuta la polizia.