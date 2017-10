Lungarno, alterco fuori da un locale 

Ieri notte due giovani messicani, di 19 e 22 anni, sono stati medicati dopo essere venuti alle mani con un gruppetto di ragazzi albanesi all'esterno di un locale notturno di Via Castello d'Altafronte. La lite, complice anche l'alcol, sarebbe scoppiata per futili motivi. Diverbio interrotto dall'intervento dei buttafuori della discoteca. Sul posto è arrivata la polizia e i soccorsi sanitari. I due messicani sono stati accompagnati in ospedale ma hanno rifiutato le cure mediche. Il gruppetto è invece fuggito prima dell'arrivo delle volanti.