Lungarno Acciaiuoli, i lavori si estendono a tutta la strada

Procedono i lavori di riqualificazione di lungarno Acciaiuoli. Da lunedì 4 novembre il cantiere per il rifacimento dei sottoservizi si amplia andando a occupare anche il tratto finora non interessato, ovvero quello compreso tra Ponte Vecchio e vicolo dell’Oro.

Sarà quindi modificata la viabilità alternativa per gli autorizzati provenienti da lungarno Archibusieri che utilizzeranno via Por Santa Maria per imboccare Borgo Santi Apostoli e da lì proseguire in piazza Santa Trinita-via Tornabuoni e arrivare su Ponte Santa Trinita. Per un contemporaneo intervento urgente di Toscana Energia su via Por Santa Maria, la strada diventa a senso unico nei tratti via delle Terme-Borgo Santi Apostoli e Ponte Vecchio-Borgo Santi Apostoli che diventano quindi convergenti in direzione di Borgo Santi Apostoli (fino al 12 dicembre).

Il Comune di Firenze ricorda che questo bypass del cantiere è consigliato agli autorizzati ztl del settore A mentre per i possessori di permesso per la ztl O è stato istituito un percorso alternativo in Oltrarno (lungarno Torrigiani-via dei Bardi-via dei Barbadori-via Belfredelli-Borgo San Jacopo-piazza dei Frescobaldi e rientro su lungarno Guicciardini) con una deroga al transito nelle porte telematiche delle aree pedonali di via dei Bardi e piazza Pitti (anche per i ciclomotori a due ruote e motocicli). Per le deviazioni del trasporto pubblico www.ataf.net .

Fra gli altri lavori in programma questa settimana ci sono i lavori all'acquedotto in via San Felice a Ema e via di San Leonardo, interventi sui guard rail in viale Luder e sul Ponte Giovanni Falcone. Ma anche la sostituzione delle condutture della rete del gas in Por Santa Maria e la predisposizione di impianti di irrigazione per le aiuole in via di Novoli e via Mariti. Ecco l’elenco completo:

Via San Felice a Ema: inizieranno lunedì 4 novembre i lavori di sostituzione della rete idrica. Dalle 9 scatteranno i sensi unici in via San Felice a Ema (da via Accursio a piazzale del Poggio Imperiale verso quest’ultimo) e nel piazzale del Poggio Imperiale (da via di San Felice a Ema a viale del Poggio Imperiale verso quest’ultimo). Previsto il senso unico anche via Accursio (da via Borgonovo a via San Felice a Ema verso quest’ultima strada) e divieti di sosta in via San Felice a Ema. L’intervento si concluderà a metà febbraio.

Via Por Santa Maria: per la sostituzione urgente delle condutture della rete del gas da lunedì 4 novembre nei tratti via delle Terme-Borgo Santi Apostoli e Ponte Vecchio-Borgo Santi Apostoli saranno istituiti sensi unici verso Borgo Santi Apostoli. Termine previsto 2 dicembre.

Viale Luder: per installare un guard rail lato aeroporto da lunedì 4 novembre scatterà un restringimento di carreggiata nelle corsie in direzione dell’A11 (subito dopo la corsia di ritorno su viale Guidoni). I provvedimenti saranno in vigore in orario 10-16 fino all’8 novembre.

Lungarno Vespucci-piazza Ognissanti: inizierà lunedì 4 novembre la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali. I lavori sono articolati in fasi e prevedono nella prima tranche divieti di sosta e un restringimento di carreggiata sul lungarno Vespucci all’altezza del numero civico 8. Nelle fasi successivi le lavorazioni interesseranno piazza Ognissanti tra il lungarno e Borgo Ognissanti con l’istituzione di divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e un senso unico verso il lungarno. L’intervento si concluderà il 14 novembre.

Via di Sotto: per la posa di cavi in fibra ottica da lunedì 4 novembre la strada sarà chiusa da via di Brozzi a via Curzio Malaparte. Inoltre saranno in vigore restringimenti di carreggiata in via di Brozzi (da via del Fossetto e via di Sotto) e via di Sotto (da via di Brozzi al numero civico 50) con senso unico alternato in orario 9-16.30.

Via del Termine: inizieranno lunedì 4 novembre i lavori alla rete fognaria con l’istituzione di un divieto di transito nel tratto compreso tra la corsia di uscita dal parcheggio aeroportuale e viale Luder; successivamente è previsto un restringimento di carreggiata con senso unico da viale Luder a via del Termine verso quest’ultima. Nelle due fasi saranno in vigore anche divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 18 novembre.

Via di Barbacane: per lavori edili lunedì 4 novembre saranno istituiti divieti di transito e di sosta nel tratto via Melloni-via della Piazzuola. Termine previsto 3 dicembre.

Borgo Tegolaio: anche in questo caso si tratta di lavori edili con piattaforma aerea. Dalle 9 di lunedì 4 alle 19 di martedì 5 novembre la strada sarà chiusa da via del Campuccio a via della Chiesa.

Via dell’Agnolo: sempre per lavori per lavori edili da lunedì 4 novembre sarà istituito un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 68. Previsto inoltre un divieto di sosta in Borgo Allegri (tra i numeri civici 40 e 54R). I provvedimenti saranno in vigore fino al 2 gennaio.

Via del Parioncino: per lavori edili dalle 7 di lunedì 4 novembre sarà in vigore un divieto di transito da via del Parione a lungarno Corsini. Termine previsto 15 novembre.

Via Faentina-via Livi-via dei Bruni: proseguono i lavori notturni di asfaltatura. Da lunedì 4 a sabato 9 novembre in orario 22-6 sono previste, per fasi successive, le chiusure di via Faentina (da via Bruni al tratto senza uscita), via Levi (da via dei Bruni a viuzzo dei Bruni) e via dei Bruni (da viuzzo dei Bruni a via Faentina e da viuzzo dei Bruni al numero civico 34 di via Levi).

Via di Novoli-via Mariti: inizieranno lunedì 4 novembre i lavori di predisposizione degli impianti di irrigazione delle aiuole. In orario notturno (21-7) saranno in vigore restringimenti di carreggiata in via di Novoli (in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con via Forlanini) e in via Mariti (all’intersezione con via Buonsignori). In via Mariti prevista anche la chiusura della corsia veicolare di svolta per i veicoli provenienti da via Ponte di Mezzo e che effettuano manovra di svolta all’incrocio con via Buonsignori. Gli interventi si concluderanno l’8 novembre.

Ponte Giovanni Falcone: saranno effettuati in orario notturno i lavori di riparazione di un guard rail a seguito di un incidente. Per due notti consecutive, da lunedì 4 a mercoledì 6 novembre dalle 21 alle 6 sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Via degli Alfani-via dei Servi-piazza del Duomo: per effettuare il trasporto della restaurata Porta Sud del Battistero di San Giovanni dall’Opificio delle Pietre Dure al Museo dell’Opera del Duomo dalle 21 di lunedì 4 novembre scatterà una serie di provvedimenti sull’itinerario previsto. Ovvero oltre a divieti di transito temporaneo, in via degli Alfani sono previsti un senso unico da via Ricasoli a via Cavour verso quest’ultima strada e divieti di sosta nel tratto via Ricasoli-via dei Servi. Divieti di sosta saranno istituiti anche in via dei Servi (da via Alfani a piazza del Duomo) e in piazza del Duomo (da via dei Servi a via dell’Oriuolo). I provvedimenti saranno in vigore fino alle 6 di martedì 5 novembre.

Via di San Leonardo: da martedì 5 novembre la strada sarà chiusa da via Schiapparelli a viale Galileo per lavori relativi a un nuovo allaccio fognario e per il ripristino di un chiusino. Oltre al divieto di transito fino al 13 novembre via Schiapparelli diventerà a senso unico verso viale Macchiavelli e saranno in vigore anche divieti di sosta.

Via Maragliano: per un lavori edili mercoledì 6 novembre saranno in vigore divieti di sosta e un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 141-147 (orario 9-19).

Via del Sansovino: per un nuovo allaccio alla rete idrica da mercoledì 6 novembre saranno in vigore un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 244 e divieti di sosta. Termine previsto 13 novembre.

Via Lulli: per lavori edili con piattaforma aerea mercoledì 6 novembre è prevista l’istituzione di un divieto di transito da via Toselli a via del Ponte alle Mosse (orario 9-19)

Via Tripoli: per un trasloco con scala aerea dalle 9 di mercoledì 6 alle 18 di giovedì 7 novembre scatterà la chiusura del tratto piazza Piave a via delle Casine.

Via Guelfa: per un trasloco con piattaforma aerea la strada sarà chiusa mercoledì 6 novembre in orario 9-19. Il provvedimento interessa il tratto da via Montanelli a via Nazionale.

Via Santa Maria-via delle Caldaie-via dei Serragli: per gli spettacoli al Teatro Goldoni oggi, sabato 2 novembre (orario 14.30-21.30) con replica martedì 5 e mercoledì 6 novembre (orario 8.30-13.30 sarà chiusa via Santa Maria nei tratti via Romana-via delle Caldaie e via dei Serragli-via delle Caldaie . Divieti di transito anche in via delle Caldaie (da via del Campuccio a via Santa Maria) e via dei Serragli (da via del Campuccio a via Santa Maria).