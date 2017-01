Lost in Florence, il nuovo film che racconta Firenze e il Calcio storico

Dopo "Inferno", un’altra produzione internazionale rende omaggio alle bellezze e alle tradizioni fiorentine. La culla del Rinascimento torna di nuovo protagonista sul grande schermo in "Lost In Florence", ultimo film del regista Evan Oppenheimer che dal 27 gennaio arriverà nelle sale statunitensi.

Le scene ambientate in Toscana sono state realizzate nell'estate del 2014 e hanno immortalato location come Piazza Santa Croce, antica e prestigiosa arena del calcio storico fiorentino, Piazza Signoria e il centro storico di Fiesole.

Protagonista l'attore Brett Dalton, celebre per il ruolo di Grant Ward nella serie televisiva Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., insieme a Stana Katic, la detective Kate Beckett di "Detective tra le righe", Emily Atack, e agli attori italiani Alessandra Mastronardi, nel cast dei "Cesaroni", Alessandro Preziosi e Marco Bonini.

Cosa c'è di più romantico della bella Firenze? Nulla al mondo, come dimostrano i produttori di Lost in Florence, un film che coniuga romanticismo e l'antica tradizione del calcio storico. Al centro della vicenda Eric Lazard (Brett Dalton), ex star di football americano reduce da una delusione amorosa.

Dopo aver chiesto alla fidanzata di sposarlo ed essere stato respinto, il ragazzo decide di partire alla volta di Firenze, dove entrerà in contatto con il mondo del calcio storico. Qui incontrerà anche una ragazza -interpretata da Alessandra Mastronardi- con la quale nascerà una storia d'amore. Tra America e Italia, il film mostra nuovamente come Firenze eserciti sul pubblico internazionale un fascino irrsistibile: una bellezza senza tempo, simbolo di antiche tradizioni e grande romanticismo.