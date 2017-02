Video-appello di Lorenzo Baglioni ai giovanissimi: “Andate a teatro!”

“Vedo gente che l’è nata al tempo degli antichi greci”. Così scherzosamente Lorenzo Baglioni, il comico toscano, nella clip promozionale in cui “invita” i giovani ad andare a teatro a Firenze. Il video circola in rete da oggi, venerdì 10 febbraio, ed è stato prodotto nell’ambito di “Il Teatro? #bellastoria!”, progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo, dal teatro alla musica, rivolto agli under 21.

Ad oggi sono oltre 1000 i posti a teatro prenotati dagli under 21 nell’ambito dell’iniziativa “Il Teatro? #bellastoria!”. Gli abbonamenti prevedono 6 spettacoli a teatro e un concerto a 28 euro, i biglietti singoli costano 5 euro a spettacolo: sono acquistabili online su www.ilteatrobellastoria.it.

“Non è che i giovani non ci vengono perché pensano che il teatro l’è per vecchi?”, si chiede Baglioni nel video, dando il via ad una serie di sketch ironici e comici per convincerli. Baglioni, tra l’altro, è attore protagonista di due dei tredici spettacoli in cartellone: “Tre uomini e una culla” al Teatrodante Carlo Monni il 25 e il 26 febbraio e “I racconti di bar sport” ispirato all’omonimo romanzo di Stefano Benni, il 13 marzo al Teatro Rifredi.

I teatri che hanno aderito alla promozione sono: Opera di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra della Toscana, Teatro della Toscana, Teatrodante Carlo Monni, Teatro di Rifredi, Teatro Puccini mentre la PRG è il partner per i concerti.

Ciascun teatro inoltre sta proponendo agli iscritti al progetto iniziative speciali: incontri con gli attori, visite del backstage, accesso alle prove generali, aperitivo con il cast, workshop di scrittura creativa e seminari sul teatro, fino a un concorso che premierà le 6 migliori recensioni teatrali con un week end a Edimburgo durante il Fringe Festival, il più importante Festival di Teatro al mondo.