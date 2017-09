Bomba d'acqua, sei morti a Livorno. Il sindaco: "Situazione tragica"

E' un bilancio tragico ed ancora provvisorio quello che si registra a Livorno per le esondazioni, le frane e gli allagamenti provocate dal maltempo. Al momento sono sei i morti accertati in seguito alle forti precipitazioni che si sono abbattute nella notte in città e nei dintorni. Una bomba d'acqua di 250 millimetri caduti tra le 2 e le 4. Ci sarebbero anche altri dispersi.

Quattro vittime sono componenti di una stessa famiglia: a perdere la vita un bambino di 4 anni, i genitori e il nonno, morti in uno scantinato di una villetta. Secondo quanto riferito da Rai News 24 a salvarsi nell'abitazione soltanto un'altra bambina. Un'altra persona è stata trovata senza vita in via della Fontanella e una sesta è deceduta in un incidente stradale sull'Aurelia, provocato sempre dal maltempo. A confermare i fatti intervenendo all'emittente tv è stato lo stesso sindaco di Livorno Filippo Nogarin: "La situazione purtroppo è tragica, Livorno è una città letteralmente devastata da questa nottata", ha ammesso confermando i decessi e la richiesta dello stato di calamità che sarebbe già stato concesso.

Il maltempo e le piogge hanno colpito tutta la Toscana e anche il capoluogo Firenze, con piogge abbondanti. L'allerta meteo diramato dalla Protezione civile, di codice arancione, non era così serio da far temere quello che è accaduto. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella città labronica con diverse squadre, in oltre 100 interventi. A Livorno è allagata anche la stazione ferroviaria ed è interrotta la linea tirrenica.

Danni anche nel quartiere di Montenero, dove i volontari della locale Misericordia sono in azione da tutta la notte per spalare il fango e i detriti che hanno invaso le strade e travolto le auto. "Dalle due di notte", racconta la Governatrice della locale Misericordia, Elena Del Corso, "ha iniziato a piovere fortissimo e si è allagato tutto. E' venuta giù una colata di acqua, fango e detriti che ha invaso le strade, allagato i piani bassi delle case e fatto tantissimi danni. Ci sono auto distrutte, alcune finite dentro le case, muretti crollati e mezzo metro di fango e detriti in strada. E' una situazione tremenda. Stiamo spalando a mano, in attesa dei mezzi di soccorso più grandi".