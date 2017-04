Movida, botte nei locali notturni: in 4 in ospedale

Nottata turbolenta quella di ieri sera, venerdì 7 aprile, nei pressi dei locali notturni. In serata al Tenax di via Pratese un ventenne albanese è finito all'ospedale di Careggi dopo aver ricevuto in faccia un secchio di ghiaccio durante una lite per un tavolo all'interno della discoteca.

Gli episodi più caldi si sono verificati in via dei Pandolfini. Intorno alle 5, all'esterno del Babylon, i 'buttafuori' avrebbero colpito un 20enne che si trovava in compagnia di una 33enne dopo che non gli avrebbero consentito di rientrare nella struttura dopo esser usciti. Cinque i giorni di prognosi refertati a Santa Maria Nuova. Diametralmente opposta la versione del personale della sicurezza che ha spiegato alla polizia di esser stato infastidito dalla coppia.

Intorno alle 6:30 del mattino l'episodio più furibondo. All'esterno del Dolce Zucchero, ancora in Via dei Pandolfini, è stata segnalata una rissa tra cinque soggetti. Uno, 23enne egiziano, ha raccontato di esser stato aggredito da due transessuali. Il trambusto, molte le persone che urlavano in strada, ha attirato anche due 21enni albanesi che passano in quel momento.

Il 23enne ha raccontato di esser stato aggredito con dei tacchi e un coltello da una delle due transessuali che però è fuggita. L'altra, riporterà 7 giorni di prognosi, è stata identificata: è una 34enne peruviana. Ora denunciata per rissa e lesioni. Denunciati, anche per resistenza, i due albanesi che avevano tentato di fuggire. Dieci i giorni di prognosi per l'egiziano.