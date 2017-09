Ieri notte accesa lite a due passi da Piazza Santa Croce. Non è chiaro da cosa sia scaturito l'alterco, fatto sta che sul posto sono intervenute più pattuglie di polizia e carabinieri. I due soggetti, che stavano litigando all'esterno di un locale di Via de' Benci, sono stati identificati e riportati alla calma. Non risultano esserci feriti.