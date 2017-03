Lite in Piazza Indipendenza: si ritrovano in ospedale 

Ieri sera lite in piazza Indipendenza tra un 34enne somalo e un cittadino marocchino di 26 anni. Quest'ultimo, dopo esser stato colpito da un pugno al volto, ha rotto una bottiglia di vetro in testa al 34enne. Il somalo è stato accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Sul posto è intervenuta la polizia. Dopo pochi minuti che l'uomo veniva medicato, nell'ospedale del centro si è presentato anche il nordafricano. Quest'ultimo ha riportato sette giorni di prognosi. La polizia lo ha bloccato e denunciato per lesioni. Da quanto ricostruito i due sarebbero venuti alle mani per questioni legate allo spaccio di droga.