Lite per gelosia, tira un vaso in testa a 40enne: trauma cranico

Hanno iniziato a litigare in strada, con sempre più violenza, nei pressi di un negozio di fiori, nel centro di Firenze. La lite, tra due donne, è degenerata sempre più, probabilmente per motivi di gelosia, fino a che la fioraia ha tirato un vaso in testa all'altra donna, una 40enne.

Al litigio avrebbe assistio anche il marito e il figlioletto della donna poi colpita, che ha riportato un lieve trauma cranico con una prognosi di 3 giorni. La polizia e il 118 sono stati chiamati da un automobilista di passaggio. Lievi ferite sono state riportate anche dalla fioraia. Per il momento nessuna delle due donne avrebbe sporto denuncia.