Emergenza liquami: pozzi neri a rischio congestione

"Sono 175 le ditte toscane che si occupano dello svuotamento dei pozzi neri in Toscana, per un totale di circa 3000 addetti, più l’indotto. Già da fine luglio, con la sentenza del Tar in Lombardia, in molti hanno avuto problemi nel depositare i liquami ritirati, ma nei prossimi giorni, con la chiusura agli extra flussi della 'Gida' di Prato, in molti saranno costretti a rimanere chiusi". E' l'avvertimento che lancia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana Paolo Marcheschi, che oggi ha fatto visita ad un'azienda di spurghi a Pontassieve.

"La Regione intervenga"

"Se la Regione urgentemente non integra nell’ordinanza già emanata il numero degli impianti che possono ricevere gli extraflusso di liquami, non ci saranno più impianti di depurazione nel nostro territorio che ritireranno i liquami - aggiunge Marcheschi - rischiamo una paralisi totale del servizio. Si deve inoltre prolungare i termini di deroga dell’ordinanza, come hanno già fatto altre regioni”.

Marcheschi attacca la Giunta per l’inefficacia dell’ordinanza emanata ad agosto. “Ormai è evidente a tutti, nonostante l’emergenza di un servizio di pubblica utilità come quello degli spurghi, che Rossi e l’assessore Fratoni sono stati incapaci di proporre soluzioni concrete e di buon senso, come invece hanno fatto altre regioni, quali Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, che in questi anni si sono dotati di un sistema di smaltimento liquami e fanghi derivati, idoneo a renderle autonome".

Gli operatori: "No a strumentalizzazioni"

Gli operatori del settore, intanto, paventano speculazioni sul sistema: "Ci auguriamo che tutti i soggetti interessati, in questa fase, per questioni diverse, non tentino di utilizzare in modo strumentale questa emergenza e la drammaticità che centinaia di imprese vivono da mesi", spiega Riccardo Masini, coordinatore Cna Fita Toscana.