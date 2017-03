Rifiuti, sversano liquami sulla superstrada Fi-Pi-Li

Ieri pomeriggio i gestori di un autolavaggio sono stati sorpresi mentre si liberavano di liquami lungo la superstrada Firenze - Pisa - Livorno. Dopo avere fermato il mezzo in una piazzola, i due hanno iniziato a sversare il liquido oltre il guard-rail. La scena è stata però notata dagli agenti della polstrada di Empoli che, in quel momento, transitavano da lì. La pattuglia si è avvicinata al furgone dove, all’interno, vi erano 5 secchi già vuoti e altri 8 pronti per essere sversati. Gli investigatori hanno quindi chiesto l’intervento dell’ARPAT. Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile che ha delimitato l’area. I due gestori, originari di Pisa, sono stati multati per abbandono dei rifiuti. Dovranno pagare all’erario più di 600 euro e bonificare a loro spese il terreno. Oltre a rispondere penalmente dello sversamento.