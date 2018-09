Multiservice: tutti i lavoratori verso il licenziamento

Dal 1° dicembre saranno tutti licenziati i lavoratori della filiale fiorentina della Multiservice, la società che da anni verifica impianti termici e caldaie per conto del Comune di Firenze.

“La società in questione, fa sapere la Fiom Cgil Firenze, ha comunicato il licenziamento di tutti i dipendenti dal 1° dicembre prossimo. Tali licenziamenti sono stati motivati come conseguenza del trasferimento dell'attività di verifica degli impianti termici dal Comune di Firenze, ente presso il quale operano in appalto, alla Regione Toscana, e quindi tutti e 15 i lavoratori saranno licenziati senza possibilità di reimpiego in altre attività all'interno della società”, si legge in un comunicato diffuso dalla Fiom Cgil.

“Nonostante le rassicurazioni ricevute in passato in maniera informale dagli enti interessati circa il mantenimento e la prosecuzione dell'occupazione, a fine novembre tutti i lavoratori saranno licenziati con conseguente depauperamento della professionalità di persone che da 15 anni operano in questo servizio”, prosegue la nota.

Per protesta contro i licenziamenti questa mattina i lavoratori hanno scioperato per 4 ore, dalle 10 alle 14, in occasione dell'incontro tra sindacato e vertici istituzionali per discutere della situazione (Daniele Collini da una parte per la Fiom Cgil e dall'altra l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, il consigliere del presidente per le politiche sul lavoro Gianfranco Simoncini e un fiduciario di Palazzo Vecchio).

L'incontro è stato interlocutorio. “Ci rivedremo nelle prossime settimane, ma dobbiamo fare presto. E' da un anno e mezzo che la Regione conosce la situazione, siamo già molto in ritardo. Tra due mesi tutti i lavoratori se non si trova una soluzione andranno a casa”, dice Collini, della segreteria fiorentina della Fiom.

Il sindacato chiede alla Regione di fare assumere tutti e 15 i lavoratori nella nuova società, che farà appunto capo alla Regione e che si occuperà della verifica di impianti termici e caldaie. "Un passaggio necessario - conclude Collini -, sia per garantire l'occupazione che per non disperdere le competenze acquisite dai lavoratori".