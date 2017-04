25 Aprile, Firenze celebra il 72° della Liberazione: "Siamo tutti partigiani" / Foto

Anche Firenze, come tutta Italia, ha celebrato oggi, 25 Aprile 2017, il 72esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Questa mattina alle 10, una corona di alloro è stata deposta in piazza dell'unità d'Italia, alla base del monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre.

Di fronte a Palazzo Vecchio in mattinata, su un palco allestito per l'occasione hanno poi parlato tra gli altri il sindaco Dario Nardella e l'ex partigiano Silvano Sarti, simbolo fiorentino della lotta al nazifascismo e che ogni anno ricorda alla città gli orrori perpetrati dall'occupazione nazista e dal regime fascista.

"A Firenze i partigiani hanno trovato nell'agosto del 1944 il banco di prova della loro legittimazione, estesa giorno per giorno e nell'inverno successivo, quando nel nord del Paese i partigiani hanno liberato molti borghi, città e paesi prima dell'arrivo degli Alleati. A Firenze si è combattuto strada per strada per difendere fabbriche, ponti, opere d'arte dallo spirito devastatore dei nazifascisti e riconquistare la libertà", ha detto il Nardella, sottolineando come "la libertà e la pace vadano coltivate giorno per giorno, non durano per sempre. Anche chi come me è nato in un tempo di pace deve sentirsi un po' partigiano, dobbiamo sentire il testimone che ci ha passato chi ha dato la vita per la libertà, dobbiamo sentirci oggi e tutti i giorni un po' partigiani. Viva la Liberazione!”, ha concluso il sindaco, prima di passare al parola a Silvano Sarti, che ha ricordato molti episodi della lotta partigiana e ammonito sul ritorno sempre possibile del fascismo o di sue forme simili sotto nuove spoglie: "Teniamo viva la memoria e la consapevolezza, affinché il fascismo non torni più".

Centinaia di persone hanno poi preso parte, come ogni anno, al 'pranzo partigiano' a piazza Poggi, sotto Piazzale Michelangelo. Nel pomeriggio è poi partito un corteo verso piazza Santo Spirito, dove i festeggiamenti proseguiranno fino a tarda sera.