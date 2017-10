LEGO: 20mila mattoncini per il modellino di Cupola e Battistero

20mila mattoncini LEGO di 400 forme differenti e 10 colori, recuperati in vari Paesi del mondo da appassionati e collezionisti: tanti saranno necessari per costruire per la prima volta un modello in grandi dimensioni (150 cm x 60 per 65 di altezza) del Duomo e del Battistero di Firenze.

Progettato da Giacinto Consiglio, un ragazzo pugliese di soli 17 anni, il modellino sarà realizzato pezzo per pezzo al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, nella giornata del 21 ottobre, dalle 10 alle 19, alla presenza del pubblico, che potrà assistere al montaggio: a comporlo saranno lo stesso Giacinto e alcuni collaboratori. Dal giorno dopo sarà visibile, gratuitamente, fino al 9 novembre 2017. A seguire sarà esposto al Bricks in Florence Festival, il festival dei mattoncini LEGO, in programma l’11 e 12 novembre all’Obi Hall.

Giacinto Consiglio, il 17enne che ha progettato il modellino, è originario di Bisceglie, in Puglia, studente, appassionato di mattoncini LEGO e di architettura. Dopo aver visitato per la seconda volta Firenze nel 2016, ha progettato al computer la riproduzione del complesso monumentale della Cattedrale sfruttando tecniche utilizzate dai LEGO Designer.

Il modellino virtuale, pubblicato sul forum dell'associazione ItLUG, è stato notato da alcuni soci toscani, che ne hanno proposto la realizzazione vera e propria. Per completare il modello, è stato necessario ordinare pezzi in 9 paesi differenti, facendoli arrivare anche dagli Stati Uniti.

