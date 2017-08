Ieri pomeriggio una 59enne fiorentina è stata scippata mentre tornava a casa nella zona di Legnaia. Un giovane, con in testa un caso, l'ha raggiunta alle spalle strappandole una collana in oro e tentando invano di portarle via anche la borsa. Il giovane è poi fuggito a bordo di uno scooter. La vittima non ha riportato alcuna lesione. Indagini in corso da parte dei carabinieri.