Il leader della Lega alla fiera del libro: protesta tra gli stand

Annunciata una protesta all'interno della prossima manifestazione, Firenze Libro Aperto, che si terrà alla Fortezza da Basso tra il 17 e 19 febbraio. A suscitare le polemiche la presenza del leader della Lega Nord Matteo Salvini. L'esponente del Carroccio domani parteciperà, su invito degli organizzatori, ad un evento culturale poco dopo l'apertura della fiera che si terrà questo weekend.



La casa editrice Edizioni Piagge ha già annunciato il suo disappunto chiedendo di cancellare l'evento con Salvini. "La presenza di Salvini all'interno del Festival è negativa, divisiva e assolutamente contrastante con questo evento che si propone di mettere al centro la lettura, il libro e tutta la sua filiera, ragione per la quale abbiamo dato la nostra adesione come casa editrice indipendente fiorentina. Non c'è traccia di nessuna "trama culturale" nel dare spazio e visibilità alle pericolose posizioni razziste di Salvini. Per questo e per i valori e i gesti che ispirano da sempre la nostra attività, EdizioniPiagge, casa editrice della Comunità delle Piagge presente al Festival allo stand C16, prende le distanze da questa decisione e terrà chiuso il proprio spazio espositivo nel lasso di tempo in cui sarà presente Matteo Salvini. Invitiamo anche tutti gli altri espositori a fare altrettanto ed unirsi alla nostra forma di protesta. Nel corso della presentazione di una nostra pubblicazione, venerdì alle ore 16.00 nello spazio Orchidea, approfondiremo le ragioni del nostro gesto".