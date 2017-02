Le Torri, pensionata mette in fuga truffatori

Stamani due uomini hanno tentato di raggirare un'anziana con la tecnica del finto avvocato ma la vittima si è accorta della truffa facendola così sfumare. La 76enne è stata contattata telefonicamente dalla coppia che le ha spiegato come il figlio fosse stato trattenuto in un caserma dopo un sinistro stradale. E che per il suo il "rilascio" serviva una cauzione di circa 4mila euro. Soldi o monili in oro che di lì a poco sarebbero venuti a ritirare alla sua porta. Fortuna ha voluto che la pensionata di recente avesse partecipato ad una campagna informativa dell'Arma dei carabinieri contro le truffe. Così, insospettitasi, ha verificato la storia telefonando al figlio e facendo così sfumare il raggiro. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri d'Oltrarno.