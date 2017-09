Sposa bambina venduta dal padre

Promessa in sposa dal padre quando aveva 13 anni in cambio di 15mila euro, poi segregata in casa per i 4 anni successivi. La ragazzina, originari dell'est Europa, è riuscita a salvarsi grazie ad un gioco per smartphone: collegandosi ad una rete internet wifi libera è riuscita ad avvisare un coetaneo in Sicilia, che ha avvisato un centro antiviolenza che a sua volta ha denunciato l'episodio alla polizia.

La storia inizia dunque 4 anni fa. La ragazzina, di etnia rom e residente con la famiglia a Firenze, ha appena 13 anni ed il padre, 49enne di origini serbe, la promette in sposa ad un connazionale che vive in Francia, in cambio di 15mila euro.

I primi 4mila euro sarebbero già stati versati alla famiglia dopo 10 mesi dalla stipula dell' 'accordo', nel quale si prevedeva che la ragazzina avrebbe dovuto imparare a fare i lavori domestici, dimagrire e mantenersi vergine, pena la restituzione del denaro versato.

Nei 4 anni successivi la ragazzina è stata tenuta chiusa in casa dalla famiglia in un appartamento in zona Le Piagge, usciva poche volte al mese solo per fare la spesa, accompagnata sempre da un familiare. In questi giorni il padre avrebbe dovuto portarla in Francia dall'uomo al quale l'aveva promessa in sposa: è stato fermato dalla polizia.

A salvare la ragazzina, un gioco per smartphone, attraverso il quale, collegandosi ad una linea wi-fi senza password, è riuscita ad avvisare della sua situazione un ragazzo residente in Sicilia. Il ragazzo ha avvertito un centro antiviolenza, dal quale è arrivata la segnalazione alla polizia. La ragazza, ora 17enne, è stata portata in un luogo protetto. Il padre è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.