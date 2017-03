Le Piagge: maltratta la moglie davanti al figlio di 3 anni

Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 37enne tunisino dopo che al 112 era giunta una segnalazione per un'accesa lite in un'abitazione. Quando i militari sono arrivati sul posto, nella zona delle Piagge, sono stati accolti in strada dalla moglie dell'uomo. E' stata lei, fiorentina, a raccontare quanto accaduto. La coppia si sta separando dopo che negli ultimi anni il marito, con cui la donna ha avuto tre figli, si è dimostrato sempre più violento.

Ieri l'ultimo episodio sotto gli occhi del figlio di soli 3 anni. L'uomo l'avrebbe afferrata per i capelli, strattonandola più volte. Per difendersi la donna lo avrebbe "accecato" con uno spray al peperoncino, per poi fuggire in strada. Qui ha chiamato il 112 e atteso l'intervento dei militari dell'Arma. Il 37enne è finito a Sollicciano. La donna, soccorsa dal personale del 118, ha riportato una prognosi di 10 giorni.