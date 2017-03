Le Piagge, rubano posto a disabile poi lo maltrattano

Affetto da disabilità è stato offeso da una coppia di giovanotti che si era appropriata del posto auto delimitato dalle strisce gialle. Protagonista Andrea, 38enne con disabilità motoria dalla nascita, compositore di musica classica, che si è sentito rispondere in malo modo da una coppia di cittadini cinesi: "Levati dai c...".

Ieri pomeriggio Andrea si trovava in Via Pistoiese, nei pressi del supermercato Conad, e stava andando in farmacia per comprare le medicine alla moglie. Quest'ultima, anche lei disabile, nei giorni scorsi si è infatti presa l'influenza.Dopo aver visto il posteggio occupato, il 38enne ha fatto un giro, due, poi tre. "Non è la prima volta che l'area è inflazionata di vetture – racconta - anche per la presenza di una sala dove si gioca alle macchinette".

Con non poche difficoltà di deambulazione, dopo un po' è riuscito ad arrivare fino alla farmacia. Poi, una volta uscito, si è visto la coppia che ridacchiava all'interno dell'abitacolo di quella vettura che occupava il posto riservato. Avendo notato che i due non avevano il permesso, ha bussato al finestrino chiedendo spiegazioni. Una volta calato il vetro si è sentito rivolgere quella frase dai toni arroganti. Oltre al danno anche la beffa. "Ho provato a chiamare i vigili ma quei due giovani mi hanno subito detto: tanto non vengono. Quindi sono tornato a casa".